وأوضح المركز أنه جرى التواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بخصوص الرسائل الصوتية التي تداولها رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق واتساب، بشأن عدم شرب المياه، بدءا من الساعة الـ3 صباحا وحتى الـ10 مساء.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه لا صحة لذلك، ولم يصدر أي منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن.

وشددت الشركة على أن مياه الشرب بكل محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشد مركز المعلومات وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.