وفي تفاصيل الحادث، كشف موقع "مصراوي" عن مصدر مطلع أن "الحريق شب داخل مخزن خشبي مكون من طابقين وامتد إلى ديكورات عدد من الأعمال الفنية".

وأوضح أن من بين الأعمال التي صورت في موقع الحريق فيلم "الحب كله" ومسلسلات "جعفر العمدة" و "حق عرب" و"جدور".

ومن جانب آخر، أفاد مصدر أمني بإصابة عاملين اثنين بحالة اختناق "نتيجة الأدخنة الكثيفة التي غطت سماء المدينة".

وأوضح المصدر أن "مدير أمن الجيزة يتابع تطورات الحريق موجها الحماية المدنية بسرعة السيطرة على النيران مع توالي التعزيزات بنحو 10 سيارات إطفاء"

ونتج الحريق عن اندلاع حريق بديكور خشبي مكون من طابقين في مدينة الإنتاج الإعلامي ليمتد إلى ديكورات أخرى في موقع التصوير قبل أن تتم السيطرة عليه.