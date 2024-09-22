وقالت الشركة إنها ليست لها علاقة نهائيا بالأحداث الجارية في أسوان، والمتعلقة بتلوث مياه الشرب وحدوث بعض الإصابات وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

وأضافت الشركة في إفصاح نشر على شاشات البورصة، الأحد، أنها تخضع للمتابعة الدورية من الجهات الرقابية على البيئة والصحة المهنية.

كما أشارت إلى أنها تتبع البرامج اللازمة للمعالجات للصرف الصناعي، والذي يتم توجيهه إلى محطة العلاقي للصرف الصحي، والتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

جاء ذلك بعد ما أثير على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن تأثير شركة كيما على البيئة المحيطة بمصانع الشركة بمحافظة أسوان، وتسبب ذلك في حدوث نزلات معوية.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، قد قال، السبت، إن الفحوص الأولية لمحطات المياه والمنازل في محافظة أسوان أثبتت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو وجود تغير مايكروبيولوجي في محطات المياه.

وأوضح المتحدث أنه تم رصد زيادة أعداد المرضى المترددين على المستشفيات بمحافظة أسوان خلال الأيام الماضية من المصابين بأعراض إسهال وغثيان وقيء.

كما أكد وجود توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الأساسي المسبب لهذه الأعراض وتقديم الدعم للمرضى.

ولفت إلى تحسن إجمالي عدد الحالات التي تحتاج للدخول إلى المستشفيات وتلقي العلاج حيث انخفضت من 63 إلى 25 حالة.

كما أرسلت الوزارة فريق قطاع الطب الوقائي برئاسة نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي عمرو قنديل حيث تحرك الفريق على 3 محاور.

ويشمل المحور الأول التأكد من سلامة مياه الشرب وأخذ عينات منها، والثاني التوجه للمستشفيات للتأكد من معدلات التردد وتلقي المرضى للعلاج، والمحور الثالث المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام نظرا لأن الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي غالبا ما تنتقل من خلال المياه والطعام.