وحظيت يي جي البالغة من العمر 32 عاما بإعجاب الكثيرين بعدما ظهرت في منافسات المسدس الهوائي للسيدات بأولمبياد باريس، وهي تسدد بهدوء وبكل ثقة.



ومع انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بها وهي تطلق النار، نالت إشادة مشاهير مثل إيلون ماسك والذي كتب على منصة "إكس": "ينبغي أن تشارك في فيلم آكشن. ستؤدي دورها بعفوية دون تمثيل".

وحسبما ذكر موقع "ساوث تشاينا مورنينغ" فإن يي جي ستلعب دور قاتلة محترفة في مسلسل يحمل اسم Crush.

ونقل الموقع عن الشركة المنتجة للمسلسل وهي "آسيا لاب للترفيه" ومقرها سول قولها إن يي جي ستؤدي دور البطولة إلى جانب الممثلة الهندية أنوشكا سين دون ذكر مزيد من التفاصيل.