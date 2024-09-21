وقالت السلطات المحلية إن الحادث خلف، حتى الآن، مصرع شخصين وفقدان 14 آخرين، إلى جانب إنقاذ 13 آخرين.

كما تم جراء السيول الفيضانية، يضيف المصدر ذاته، تسجيل حالة واحدة لسيدة في عداد المفقودين.

وقد خلفت هاته التساقطات الرعدية الاستثنائية ارتفاعا لمنسوب العديد من المجاري المائية بنسب غير مسبوقة، حيث بلغت حمولة "وادي طاطا" أكثر من 2300 متر مكعب في الثانية، وكذا "وادي زكيد" أكثر من 1900 متر مكعب في الثانية.

أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت جل مناطق الإقليم تسجيل أضرار متعددة، حيث وفي حصيلة مؤقتة، سجل ما يلي:

انهيار كلي أو جزئي لبعض المنازل، والتي سبق إجلاء قاطنيها في وقت سابق.

انهيار كلي أو جزئي لعدة منشآت فنية بالإقليم.

تضرر عدة مقاطع طرقية، وانقطاع حركة المرور بعدة محاور.

وأبرز المصدر نفسه أن السلطات العمومية وكافة القطاعات المعنية عملت على التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية، من أجل التدخل الفوري لمواجهة هاته الوضعية الاستثنائية، وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين.

وتستمر لحدود الساعة الجهود من أجل البحث والعثور عن المفقودين وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات الخدمات بالإقليم.