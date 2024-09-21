وأمرت نيابة شمال الجيزة بإخلاء سبيل التيجاني، بكفالة مالية، على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة تدعى "خديجة خالد" عن طريق رسائل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، كما أمرت النيابة بصرف الفتاة ووالدتها بعد الاستماع إلى أقوالهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ونفى التيجاني ادعاء الفتاة بالتحرش وقال إنه يعاملها مثل ابنته وهي تعامله مثل والدها.

كانت النيابة قد استدعت أيضا والدة الفتاة (خديجة خالد) لاستجوابها في إطار التحقيقات التي تجري مع الأطراف المعنية.

وطلبت نيابة شمال الجيزة بعرض صور خادشة للحياء قدمتها خديجة ضحية التحرش من الشيخ صلاح الدين التيجاني، لجهات التحقيق خلال اتهامها بها وإرسالها لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، على الجهات الفنية، وذلك لفحص تلك الصور التأكد من عدم التلاعب بها، لحين استكمال التحقيقات.

وتصاعد الجدل بشأن قضية التيجاني، عقب ظهور 3 شهادات تحرش جديدة، حيث أعلنت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" تلقيها 3 شكاوى من ناجيات، أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني الجنسي من قبل شيخ مزعوم من الطريقة التيجانية.

كما أعلن المجلس القومي للمرأة تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد التيجاني، عقب رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشور فتاة تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية.

ماذا قال التيجاني في التحقيقات؟

نفى التيجاني أمام النيابة العامة ما ادعته الفتاة في منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تعاني من مرض نفسي وادعاءاتها غير صحيحة بالمرة.

أضاف التيجاني أن والد خديجة قرر الانتقام منه، حيث أنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إلى التيجاني للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته.

أشار التيجاني إلى أنه عندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه، "رفضت أرجعه لمراته فانتقم مني".

قال التيجاني إنه حرر محضر ضد الفتاة ووالدها جراح المخ والأعصاب خالد بسيم يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة الداخلية المصرية

وزارة الداخلية المصرية نشرت بيانا جاء فيه: "ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صلاح التيجاني عقب اتهام فتاة له بالتحرش بها وجارٍ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه".

أضافت: "في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن".

أوضحت: "بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهامها بالتشهير والإساءة لسمعته".

تابعت: "تبين أن المذكور غير منتمي للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسؤول الطريقة خلال بيانه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الطرفين على النيابة العامة".