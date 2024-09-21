وأوضح المتحدث أنه تم رصد زيادة أعداد المرضى المترددين على المستشفيات بمحافظة أسوان خلال الأيام الماضية من المصابين بأعراض إسهال وغثيان وقيء.

كما أكد وجود توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الأساسي المسبب لهذه الأعراض وتقديم الدعم للمرضى.

ولفت إلى تحسن إجمالي عدد الحالات التي تحتاج للدخول إلى المستشفيات وتلقي العلاج حيث انخفضت من 63 إلى 25 حالة.

كما أرست الوزارة فريق قطاع الطب الوقائي برئاسة نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي عمرو قنديل حيث تحرك الفريق على ثلاثة محاور.

ويشمل المحور الأول التأكد من سلامة مياه الشرب وأخذ عينات منها، والثاني التوجه للمستشفيات للتأكد من معدلات التردد وتلقي المرضى للعلاج، والمحور الثالث المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام نظرا لأن الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي غالبا ما تنتقل من خلال المياه والطعام.