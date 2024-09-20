وكان قديروف، حاكم الشيشان منذ أكثر من 17 عاما، شارك مقطع فيديو في أغسطس يظهره خلف عجلة قيادة سيارة "تسلا سايبرترك"، مع مدفع رشاش مثبت في الجزء الخلفي من المركبة.

ووقتها أعلن قديروف أن ماسك قدمها له، فيما قال الأخير على منصة "إكس" إنها ادعاءات كاذبة.

وقال قديروف في منشور على "تلغرام": "أخيرا، عطل ماسك مركبة تسلا سايبرترك عن بعد. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن ثم يعطلها عن بعد".

وأشار قديروف إلى أن السيارة التي تسلمها استخدمت في مسرح العمليات العسكرية، وأرسلت إلى أوكرانيا حيث "قدمت أداء ممتازا".

ويعد قديروف من أبرز داعمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتشارك قواته في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.