ويتناول الفيلم قصة غادة التي هجرت ماضيها السيء وسلكت حياة جديدة تبحث فيها عن العيش بشرف، لكن قبل أيام من توجهها لأداء فريضة الحج مع والدها، تقع في مشكلة تجبرها على اقتراض مبلغ كبير من المال، مقابل عودتها مرة أخرى لحياتها السابقة.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان إن لجنة مشكلة من سينمائيين ونقاد مستقلين اختارت الفيلم بعد تصويت على قائمة مختصرة من الأفلام المرشحة.

ويحق لكل دولة ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي التي تمنحها الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

ومن المنتظر إعلان القائمة الأولية للأفلام المنافسة بهذه الفئة في ديسمبر فيما ستعلن القائمة المختصرة في يناير 2025.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في شهر مارس بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.