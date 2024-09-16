وكتب ترامب في منشور بأحرف كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال "أنا أكره تايلور سويفت!".

ومباشرة بعد المناظرة التي جرت الأسبوع الماضي بين ترامب وهاريس، أعلنت سويفت لمتابعيها على إنستغرام البالغ عددهم 284 مليون أنها تعتزم التصويت لهاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة حاليا، "لأنها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها".

كان ترامب قد رفض في البداية تأييد سويفت لهاريس بقوله ببساطة إنه "ليس من محبي تايلور".

ولكن منذ ذلك الحين، صعد الرئيس السابق خطابه ضد سويفت.

وأظهرت استطلاعات رأي تقدم هاريس بفارق كبير على ترامب مما يدعم التوقعات بأن تشهد الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر منافسة حامية بينهما.

وجذب تأييد سويفت لهاريس أكثر من 9 ملايين إعجاب لمنشورها على إنستغرام، مما أثار تكهنات بأنه قد يعزز فرص الديمقراطيين في الفوز بالانتخابات الرئاسية.