وأعلن مدير متنزه أوجونغ كولون الوطني أردي أندونو الجمعة، أنّ وحيد القرن الذي رُصد هو أنثى صغيرة عمرها بين ثلاثة وخمسة أشهر.

وقال لوكالة فرانس برس الجمعة "هذه أنباء إيجابية لأن وحيد القرن الجاوي مستمرّ".

وأشار المسؤول عن الحديقة إلى أن "إيريس" هو ثالث وحيد قرن يُرصد هذا العام، بفضل أكثر من مئة كاميرا رُكّبت خلال فبراير في هذه الحديقة الوطنية بجزيرة جاوة غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لكنّ الاكتشاف لم تعلنه وزارة البيئة الإندونيسية حتى الخميس.

وثمة 82 وحيد قرن جاوي راهنا بعدما شهدت أعدادها لسنوات انخفاضا، بحسب السلطات الإندونيسية.

وتُعدّ هذه المحمية التي تبلغ مساحتها 120 ألف هكتار من الغابات الاستوائية والممرات المائية العذبة، المكان الوحيد في العالم الذي لا تزال فيه هذه الأنواع موجودة في البرية.

وكانت أعدادها في السابق بالآلاف في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا، لكن هذه الأنواع تضررت كثيرا بسبب الصيد الجائر والتعدي البشري على موائلها.

وفي يونيو الفائت، فكّكت الشرطة شبكة من الصيادين غير القانونيين المشتبه في قيامهم بقتل 26 وحيد قرن جاوي منذ العام 2018.