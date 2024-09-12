ويواجه مالك المزرعة زكريا يوهانس أوليفييه، 60 عاما، والمشرف أدريان رودولف دي ويت، 19 عاما، والموظف ويليام موسورا، 45 عاما، تهمتين بالقتل العمد، وتهمة محاولة قتل وحيازة سلاح ناري غير مرخص.

ووفق ملف القضية، فإن الضحيتين، لوكاديا ندلوفو وماريا ماكغاثو، تسللتا إلى مزرعة أوليفييه في مقاطعة ليمبوبو الشمالية في أغسطس حيث قُتلتا بالرصاص.

وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن إذاعة "نيوزروم أفريكا"، فقد كان مابوتو، زوج ندلوفو، معهم في المزرعة حيث أصيب أيضا بالرصاص.

وتمكن مابوتو من الزحف إلى طريق مجاور، حيث استطاع طلب المساعدة قبل نقله إلى مركز الشرطة الذي استدعى سيارة إسعاف.

وأخبر مابوتو الشرطة بما حدث قبل أن يزور الضباط المزرعة ويكتشفوا وجود حظيرة للخنازير تحتوي على جثتي الضحيتين.

وأكدت الشرطة أن ماكغاثو وندلوفو، البالغتين من العمر 47 و34 عاما على التوالي، تعرضتا للهجوم والعض من قبل الخنازير، بعد أن أصيبتا بعدة طلقات نارية على جسديهما.

وأشارت التحقيقات المرتبطة بالقضية إلى أن مابوتو والسيدتين كانوا قرب المزرعة لجمع منتجات ألبان منتهية الصلاحية ألقتها شاحنة هناك.

وأثارت القضية التي قد يصدر حكم بها الشهر القادم غضبا في جنوب إفريقيا، حيث احتجت عدة أحزاب سياسية خارج المحكمة مطالبة بحرمان المتهمين من ميزة الخروج من السجن بكفالة ومواجهة أقسى عقوبة ممكنة.