وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الأمير هاري، سيصبح مؤهلا للحصول على مبلغ كبير من المال، يقدّر بنحو 8 ملايين إسترليني، في 15 سبتمبر، من صندوق أنشأته الملكة إليزابيث عندما كان في العاشرة من عمره.

وقالت صحيفة "التايمز" إن الملكة الراحلة خصصت مبلغا يقدر بنحو 19 مليون جنيه إسترليني، ليتم تقاسمه بين أحفادها.

ووفق الصحيفة، فإنه تم تقسيم المبلغ الذي سيحصل عليه كل من هاري وشقيقه الأمير وليام من الصندوق، إلى دفعتين، الأولى تمنح لهما عندما يبلغان 21 عاما، بينما يحصلان على الدفعة الثانية في سن الأربعين.

ونقلت الصحيفة عن مساعد سابق في القصر الملكي قوله إنه "تم إنشاء الصندوق الائتماني كطريقة تمكّن الملكة الأم من توفير المال لأحفادها عندما يكبرون".

وأشارت صحيفة "تلغراف" إلى أن الشقيقين حصلا بالفعل على 6 ملايين جنيه إسترليني عندما بلغا 21 عاما.

جدير بالذكر أنه لم يتم الكشف عن كيفية تقسيم المبلغ المتوفر في الصندوق بين أحفاد الملكة الراحلة، والنسب التي سيحصلون عليها منه.