ونعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر حلمي التوني كأحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربيا ودوليا والذي توفي، السبت، عن عمر ناهز 90 عاما.

كما نعاه أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري في بيان قال فيه إن "الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة".

ولد التوني في محافظة بني سويف عام 1934 وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي كما درس فنون الزخرفةن وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

عمل في مؤسسة دار الهلال مشرفا على المجلات وظهرت رسومه في مجلتي (سمير) و(ميكي) للأطفال كما ساهم في إخراج مجلة (المسرح والسينما).

وتعاون مع كبرى دور النشر في تصميم أغلفة الكتب وإخراجها فنيا لا سيما مؤلفات الأديب المصري نجيب محفوظ.

كما ترأس تحرير مجلة (وجهات نظر) الشهرية وأقام عشرات المعارض الفردية في معظم الدول العربية وشارك في معارض جماعية عربيا ودوليا.

ونال جائزة معرض بولونيا لكتب الأطفال عام 2002 وجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن ملصقه للعام الدولي للطفل عام 1979 وتقتني العديد من المتاحف والمؤسسات لوحاته.