وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم ألقى بنفسه من الطابق التاسع.

وقالت الداخلية في بيانها: "نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بقيام قوة أمنية بالتعدي على أحد الأشخاص في أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة مما دفعه لإلقاء نفسه من شرفة الشقة محل سكنه بمنطقة فيصل بالهرم والتسبب في وفاته".

وأضاف البيان: "أكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28 أغسطس 2024 وحال قيام قوة أمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، متهم في قضية "نصب" وبمجرد علمه بوصول القوة قام بالقفز من نافذه مسكنه وسقط أرضا بالشارع مما أدى إلى وفاته".

وتابعت الداخلية في بيانها: "تصادف تواجد شقيق المتوفي بمسكن المذكور في أثناء حدوث الواقعة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته".

وأوضح المصدر أن "كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانوني دون أية تجاوزات"، حسب البيان.