وقالت الداخلية على حسابها في منصة "إكس": "تبين اتفاق القائم على النشر (العريس الظاهر بمقطع الفيديو) مع زوجته وشقيقته، و3 أشخاص، بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بشكل تمثيلي لتحقيق نسبة مشاهدات عالية والحصول على أرباح مادية".

وختمت وزارة الداخلية بقولها: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".

وفي مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر العريس وهو يمسك بيد عروسه لركوب السيارة، ثم يتم اختطافه بسيارة أخرى وسط صراخ بين أهالي الحضور.

وتوالت التعليقات على المقطع وسط انتقادات واسعة لتصرف غير مسؤول أثار الخوف في نفوس الناس.