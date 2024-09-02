ونشرت كيرا وينونا، زوجة نيريس، رسالة عبر "إنستغرام" تشرح فيها سبب عدم توقف نيريس الذي كان يشعر باضطراب، لتوقيع التذكارات الجماهير المنتظرة بمجرد عودتهما إلى فندقهما في نابولي، حيث يقيم الزوجان منذ انضمام نيريس إلى نابولي قبل 10 أيام قادما من بنفيكا.

وكتبت وينونا في وقت مبكر صباح الأحد في رسالة أعاد نيريس نشرها: "يود ديفيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج.. أثناء محاولته مغادرة الملعب بعد المباراة، حطم رجلان يستقلان دراجة نارية السيارة وسرقاه تحت تهديد السلاح".

وفي يونيو الماضي، تعرض نجم إيطاليا السابق روبرتو باجيو للسرقة تحت تهديد السلاح في منزله أثناء مشاهدته مباراة المنتخب الوطني ضد إسبانيا في بطولة أوروبا.

وحبس اللصوص باجيو وأسرته داخل غرفة، بينما سطوا على المجوهرات والساعات والنقود.