وعبرت سفينة الحاويات "إم إس سي ماري"، التي يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 51 مترا، القناة من ميناء مانزانيلو المكسيكي على المحيط الهادئ إلى ميناء في منطقة البحر الكاريبي البنمية.

ودفعت سفينة الحاويات أكثر من 1,3 مليون دولار مقابل مرورها في القناة.

وحسب هيئة قناة بنما فقد أصبحت "إم إس سي ماري" السفينة الأوسع قدرة على نقل البضائع التي تعبر الممر المائي بين المحيطات.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي السابق كانت تحمله سفينة الحاويات "إيفر ماكس" بسعة 17312 حاوية، والتي عبرت القناة عام 2023.

وافتتحت الولايات المتحدة قناة بنما التي يبلغ طولها 80 كيلومترا، في 15 أغسطس 1914، ومنذ ذلك الوقت مرت عبرها أكثر من 1,2 مليون سفينة.

وجرى توسيع الممر المائي في عام 2016 للسماح بمرور سفن أكبر وأعمق.

ومن خلال المرور عبر بنما، تنتقل السفن من المحيط الهادئ إلى البحر الكاريبي في حوالى ثماني ساعات، من دون الحاجة إلى قطع الطريق بالكامل إلى كيب هورن.