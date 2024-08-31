والتقت الأميرة مارثا لويز، التي تبلغ 52 عاما، بـ "الشامان" دوريك فيريت، 49 عاما، في عام 2019 عن طريق صديق مشترك، وأعلنا خطوبتهما بعد ثلاث سنوات.

ما هي الشامانية؟

الشامانية هي ظاهرة دينية تتضمن مجالات وممارسات الشامان (السحر والشعوذة).

والشامان هم سحرة دينيون يقولون بأن لديهم قوة تتغلب على النيران، ويستطيعون إنجاز الأمور عن طريق جلسات تحضير الأرواح التي فيها تغادر أرواحهم أجسامهم إلى عوالم الروح أو تحت الأرض حتى تستمر بمعالجة المهمات.

حفل الزفاف

وبدأت احتفالات زفاف الأميرة بالشامان الخميس في مضيق جيرانجير المدرج في قائمة اليونسكو، حيث سينزل أفراد العائلات المالكة الأوروبية الأخرى والمشاهير السبت لحضور الحفل الرسمي.

من هي الأميرة مارثا لويز؟

الأميرة مارثا لويز من النرويج هي ابنة الملك هارالد والملكة سونيا.

وأصبح والدها ملكا للنرويج في عام 1991، بعد عام من منحها حقوق الخلافة، مما جعلها الرابعة في ترتيب ولاية العرش.

على الرغم من كونها الابنة الأكبر للملك، فإن شقيقها الأصغر، ولي العهد الأمير هاكون، سيخلف الملك في الحكم.

الشامان

دوريك فيريت هو في الأصل من سان فرانسيسكو ويقول إنه ينحدر من أجيال من الشامان المرتبطين بقبيلة لوكومي في هايتي.

تم القبض عليه عدة مرات ويقول إنه أمضى عاما في أحد سجون كاليفورنيا عام 1991 بتهمة إحراق مبنى غير مأهول نظم فيه حفلا.

ووفقا للتقارير، بين عامي 2007 و2015، ويصفه حسابه على إنستغرام بأنه "خادم الرب" و"منشط للطاقة".