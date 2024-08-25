وقالت قناة "تي إف 1" على موقعها الإلكتروني إن دوروف كان مسافرا على متن طائرته الخاصة، واستهدف بموجب مذكرة اعتقال في فرنسا.

وذكرت أن التحقيق يركز على "عدم وجود مشرفين على تطبيق تلغرام"، وأن الشرطة "تعتبر أن هذا الوضع يسمح للنشاط الإجرامي بالاستمرار من دون رادع على التطبيق".

ولم يعلق المسؤولون في "تلغرام" على الأمر، كما لم يصدر أي تعليق من وزارة الداخلية الفرنسية أو الشرطة.

وقالت "تي إف 1" إن دوروف ألقي القبض عليه عندما كان قادما من أذربيجان.

وأسس دوروف المولود في روسيا تطبيق "تلغرام" عام 2013، علما أنه غادر روسيا عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته "في كيه" للتواصل الاجتماعي، التي باعها لاحقا.

ويطلق على دوروف "زوكربرغ روسيا"، نسبة إلى مارك زوكربرغ مؤسس "فيسبوك".

وقال دوروف، الذي تقدر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه، لكن التطبيق، الذي يضم 900 مليون مستخدم نشط حاليا، يجب أن يظل "منصة محايدة وليس لاعبا في الوضع الجيوسياسي".