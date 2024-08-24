يأتي ذلك في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تمساح بترعة الشبرامنتية بنطاق قرية أبو صير بمركز ومدينة البدرشين.

وذكر بيان المحافظة أنه تم غلق كل المداخل والمخارج الخاصة بالترعة لضمان عدم خروج التمساح، وخلال عملية البحث الخميس بالترعة، وبعد شفط المياه وتجفيف مسار الترعة بإحدى القطاعات باستخدام معدات مدينة البدرشين، تم العثور على التمساح بمصرف أبو صير.

وتابع البيان الذي نقلته وسائل إعلام مصرية أن "التمساح بحالة جيدة وقد تم إحكام حركته وضبطه، وكانت مواصفاته كالآتي: تمساح نيلي عمره سنتان تقريبا، وطوله واحد متر تقريبا، وقد تم تسليمه إلى حديقة الحيوانات ببني سويف".

وأشارت إلى أنه في إطار تكليفات محافظ الجيزة، جارٍ استكمال أعمال تطهير المصرف ومساراته للتأكد من عدم وجود آخرين بالترعة حفاظًا على سلامة الأهالي إلى جانب مراجعة الأنشطة المحيطة بمسار الترعة من مزارع حيوانات أو اسطبلات للوقوف على التراخيص الممنوحة وأنشطة عملها.