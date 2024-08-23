ووقع الحادث في منطقة دانغ وانغي في العاصمة، حيث قال قائد الشرطة المحلية سوليزم أفندي سليمان إنه بناء على روايات شهود العيان، كانت المرأة تسير على الرصيف عندما انهارت الأرض فجأة تحتها.

كما أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط المرأة في الحفرة وسط الشارع العام.

قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في كوالالمبور، التي تلقت نداء استغاثة في وقت مبكر من يوم الجمعة، إن المرأة يعتقد أنها مواطنة هندية، لكن سوليزم قال إنه لا يستطيع تأكيد هويتها حيث لا تزال التحقيقات جارية.

وقام رجال إنقاذ بحصار جزء من المنطقة واستخدموا حفار لإزالة الحطام في الحفرة، لكن لم تظهر أي علامة أو آثار للضحية حتى الآن.

وأضاف أن "عمليات البحث ستستمر حتى العثور على الضحية"، ورفض التعليق عندما سئل عن الحالة المحتملة للمرأة أو سبب الحادث.