وتم إنقاذ 15 شخصا، وعثر رجال الإنقاذ على رجل كندي ميتا في الماء.

وقال مسؤولو الحماية المدنية إنهم يعتقدون أن اليخت ضربته دوامة مائية.

ويوصف لينش بأنه ملك التكنولوجيا في بريطانيا، وتمت تبرئته في يونيو من تهم الاحتيال في محاكمة فيدرالية أمريكية تتعلق باستحواذ شركة "هيوليت باكارد" على شركته، "أوتونومي كورب"، مقابل 11 مليار دولار.

وبدا أن العطلة كانت بمثابة احتفال بعد تبرئة لينش، حيث كان من بين الضيوف بعض الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب لينش طوال المحنة.