قال رئيس الحماية المدنية في جزيرة صقلية الإيطالية، الأربعاء، إنه جرى العثور على جثتي قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينشو ابنته في اليخت الغارق قبالة إيطاليا، حسب صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.
واستؤنفت، الثلاثاء، عمليات البحث عن 6 أشخاص مفقودين، بينهم الملياردير البريطاني وابنته هانا البالغة من العمر 18 عاما، بعد غرق يخت فاخر قبالة سواحل صقلية في أعقاب عاصفة وأحوال جوية سيئة.
وكان الركاب على متن اليخت الفاخر الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني عندما انقلب في وقت مبكر من صباح الإثنين.
وتم إنقاذ 15 شخصا، وعثر رجال الإنقاذ على رجل كندي ميتا في الماء.
وقال مسؤولو الحماية المدنية إنهم يعتقدون أن اليخت ضربته دوامة مائية.
ويوصف لينش بأنه ملك التكنولوجيا في بريطانيا، وتمت تبرئته في يونيو من تهم الاحتيال في محاكمة فيدرالية أمريكية تتعلق باستحواذ شركة "هيوليت باكارد" على شركته، "أوتونومي كورب"، مقابل 11 مليار دولار.
وبدا أن العطلة كانت بمثابة احتفال بعد تبرئة لينش، حيث كان من بين الضيوف بعض الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب لينش طوال المحنة.