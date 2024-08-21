ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد تم إنزال يوجينيو إرنستو هيرنانديز غارنييه وزوجته من الطائرة في مطار ميامي.

وأثارت حالة غارنييه قلق الموظفين من احتمال تلوث سوائل الجسم، لكن الشاب البالغ من العمر 27 عاما قال إنه لم يكن لديه أي ضمادات جديدة لتنظيف الجرح.

ورفض هو وزوجته المغادرة مع تقرير اعتقال يفيد بأن المرأة، يوسليديس بلانكا لويولا، أخبرت الطاقم أنه "إذا لم يتمكنوا من الطيران، فلن يتمكن أي شخص آخر أيضا".

وقد تم استدعاء الشرطة على متن الطائرة وحذرت الزوجين من أنه سيتم القبض عليهما.

بدأت المرأة في بث الحادث مباشرة على منصة "تيك توك" وتم تقييدهما في النهاية وإنزالهما من رحلة الخطوط الجوية الأميركية إلى لاس فيغاس.

ويواجه الزوجان اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.

وتقوم عملية زراعة الشعر الشائعة أخذ بصيلات من مؤخرة فروة الرأس وإعادة إدخالها واحدة تلو الأخرى على خط الشعر بعد عمل ثقوب صغيرة باستخدام مشرط أو إبرة.