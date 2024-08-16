وقال في تصريح هاتفي لبرنامج "El Chiringuito"في إسبانيا وهو يصف لحظة الهجوم عليه: "كنت خائفا، رأيت نفسي بين الحياة والموت، شعرت بالخوف مثل أي إنسان".

وأضاف نصراوي: "علينا أن نكون أكثر هدوء، من أجل خير الجميع، من أجلي ولعائلتي. لأنه ليس لدي خيار آخر".

وتابع أن "العدالة ستؤدي مهمتها، وستقوم بذلك بالتأكيد، هذا هو أهم شيء".

كما شارك نصراوي على منصة "إنستغرام"صورة تجمعه مع ابنه خلال التتويج ببطولة أمم أوروبا 2024 وكتب: "سأعود أقوى من أي وقت مضى".

وتعرض منير النصراوي، مساء الأربعاء، للطعن بعد شجار في موقف للسيارات في بلدة ماتارو شمالي برشلونة.

وألقت الشرطة في برشلونة القبض على 4 أشخاص متهمين بالمشاركة في طعن والد نجم الكرة الإسبانية البالغ من العمر 17 عاما، لامين يامال.