واعتمدت إيمان في إطلالتها التي شاركتها مع متابعيها على موقع "انستغرام" تسريحة شعر "ويفي" مع مكياج وردي ناعم أظهر ملامحها بشكل بارز وهو ما أثار إعجاب جمهورها في الجزائر وعبر مختلف دول العالم.

ووجهت لإيمان خلال مشاركتها في أولمبياد باريس اتهامات بأنها بالحقيقة "رجل"، ومنافساتها في مسابقة للنساء في الأولمبياد.

وباتت الملاكمة الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضحية لحملة كراهية وتضليل مشوبة بالعنصرية.

وقالت إيمان خليف لوسائل الإعلام، الجمعة الماضي، بعد تتويجها بالذهبية: "أنا امرأة قوية ذات صلاحيات خاصة، من الحلبة وجهت رسالة إلى أولئك الذين كانوا ضدي".

وتابعت: "لقد تعرضت لهجمات وحملة شرسة، وهذه أفضل إجابة يمكنني تقديمها. الجواب كان دائما في الحلبة".

وأكدت الملاكمة الجزائرية: "أنا مؤهلة بالكامل للمشاركة، أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى، ولدت امرأة وعشت كامرأة وتنافست كامرأة".