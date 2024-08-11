وتم تشغيل الأغنية الشهيرة ومقطع الفيديو الخاص بها في تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق في بوزيمان بولاية مونتانا، على الشاشة الكبيرة بالقرب من المسرح.

وعلّقت المغنية على حسابها بوسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "هذا الاستخدام غير مصرح به بأي حال من الأحوال، ولا تؤيد سيلين ديون هذا الاستخدام أو أي استخدام مماثل".

وتشتهر ديون، الحائزة على جائزة غرامي خمس مرات، بهذه الأغنية.

ورفضت ديون وفق تقارير الغناء في حفل تنصيب ترامب في يناير 2017 عندما تولى الرئيس السابق منصبه بعد فوزه في انتخابات 2016.

جدير بالذكر أن ترامب أقام التجمع الذي أذيعت فيه أغنية ديون يوم الجمعة، حيث هاجم فيه نائبة الرئيس والمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس على المستوى الشخصي، وانتقدها لعدم إجراء مقابلات أو عقد مؤتمرات صحفية كبرى منذ أن أصبحت المنافسة له على منصب الرئيس بعد قرار الرئيس جو بايدن عدم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة.