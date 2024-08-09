وذكرت الوزارة أنه يُعتقد أن المشتبه به الثالث، وهو عراقي عمره 18 عاما، ينتمي إلى نفس دائرة المشتبه به الرئيسي وهو نمساوي عمره 19 عاما ترجع أصوله إلى مقدونيا الشمالية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم استجواب المزيد من المشتبه بهم وتفتيش ممتلكات مع مواصلة التحقيقات بشأن المخطط.

وكان المشتبه به، الذي يدين بالولاء لتنظيم داعش، يخطط لتنفيذ هجوم يسفر عن سقوط قتلى بين ما يقدر بنحو 20 ألف شخص من جمهور تايلور سويفت كانوا سيتجمعون خارج ملعب إرنست هابل في فيينا.

وتقرر في وقت متأخر من الأربعاء إلغاء جميع حفلات نجمة البوب ​​الأميركية في فيينا والتي كانت ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت، بسبب مخاوف أمنية.

وقبضت السلطات على نمساويين آخرين (17 و15 عاما) الأربعاء على خلفية مخطط الهجوم.

وذكرت صحيفة كورير، الجمعة، أنه تم إطلاق سراح الفتى الأصغر سنا والتعامل معه على أنه شاهد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المشتبه به العراقي بايع داعش في السادس من أغسطس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان له أي صلة بمخطط الهجوم.

وذكرت تقارير أن السلطات النمساوية تلقت معلومات من المخابرات الأميركية عن التهديد المتعلق بحفل سويفت، إذ لا يسمح القانون النمساوي بمراقبة تطبيقات التراسل التي استخدمها المشتبه بهم للتواصل.

ولم تدل سويفت بأي تعليق حول إلغاء الحفلات في فيينا، ومن المقرر أن تظهر في حفل في لندن الأسبوع المقبل.

وقالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن ما حدث في فيينا قد يكون له أي تأثير على حفل لندن.