وانطلقت الاحتفالات في 12 يوليو الماضي، بحضور قائمة من مشاهير العالم، وكان الترفيه عالي المستوى هو المحور الرئيسي لميزانية الزفاف الضخمة، حيث حصل الفنانان ريهانا وجاستن بيبر على حوالي 10 ملايين دولار مقابل أدائهما خلال الحفل.

كما تم صرف جزء من الميزانية على التدابير الأمنية، حيث تم اعتماد تقنية التعرف على بصمة الوجة لضمان دخول الضيوف المحددين إلى الحفل.

كما قدمت العائلة هدايا باهظة للضيوف شملت الحقائب والمجوهرات.

بالمقارنة مع حفلات الزفاف التاريخية، تجاوزت تكاليف زفاف أمباني بكثير التكاليف المرتبطة بزفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز، والتي قُدِّرَت بنحو 163 مليون دولار، عند تعديل التضخم.

ويُصنَّف موكيش أمباني، 66 عاما، باعتباره تاسع أغنى شخص على مستوى العالم، بثروة صافية تبلغ 116 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

شركته، "ريلاينس إندستريز"، هي تكتل ضخم يبلغ إجمالي إيراداته السنوية أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، ولديها مصالح في قطاعات مثل البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات والتجزئة.

يقود العريس أنانت أمباني، مبادرات التكتل في مجال الطاقة المتجددة والخضراء ويعمل في مجلس إدارة الشركة إلى جانب أشقائه، إيشا وأكاش.