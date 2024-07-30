وحسب موقع " المصري اليوم" فقد "تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بغرق لنش في نيل مصر القديمة وانتقلت قوة أمنية لإجراء معاينة، حيث تبين غرق 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين’.

وأضافت أن رجال الإنقاذ انتقلوا لمكان الحادث وتم انتشال 3 جثث حتى الآن، فيما تتواصل الجهود للبحث عن جثتين من قاع المياه.

وأوضحت أنه بينما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق القارب وجارى استجوابه حول الواقعة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تبين من التحريات ان عائلة من السعودية جاءت لزيارة أقاربهم فى مصر واستقلوا القارب فى النيل بمنطقة مصر القديمة وحدثت الواقعة وجارى التحقيق من النيابة العامة.

وأفادت التحقيقات أن حمولة المركب لا تتجاوز 4 أشخاص في الوقت الذي كان يقل 14 شخصا وهو ما تسبب في حادث الغرق.

وأدلت التحقيقات أن المركب حمولته 4 أشخاص فقط فى حين كان يقل 14 شخص ما تسبب فى الواقعة.