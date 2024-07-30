وقدّم شينجي كانيكو، مدير متجر "كيكيو" في يوكوهاما، التي تبعد نحو ساعة من طوكيو، اعتذاراته بعدما أصيب زبائن اشتروا الأسبوع الماضي وجبات تحتوي على ثعبان بحر مشوي، بالقيء والإسهال.

وقال كانيكو لصحفيين، أمس الاثنين، إن إحدى الزبائن، تبين أنها امرأة في التسعينات من العمر، توفيت، مقدّما "تعازيه الصادقة"، وفقا لفرانس برس.

وتضمّنت الوجبات ثعبان بحر مطبوخا على طريقة "كاباياكي" التقليدية، أي مشوي ومغطى بمزيج من صلصة الصويا ونبيذ أرز للطهو.

ويحظى ثعبان البحر، الذي يُستهلك في كل أنحاء العالم، بشعبية خاصة في آسيا، وتظهر بقايا موجودة في المقابر اليابانية أنه مستهلك في الأرخبيل منذ آلاف السنين.

وأوضح متجر "كيكيو" أن تحقيقا أجراه المسؤولون الصحيّون كشف وجود نوع من البكتيريا يسمى المكورات العنقودية الذهبية في المنتجات.

وكان مطعم إيسيسادا الواقع في طوكيو والذي يدير جناحا داخل متجر "كيكيو"، مسؤولا عن طهو منتجات ثعبان البحر وبيعها.