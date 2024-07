واعتبر ترودو في تعليق عبر منصة "إكس" أن ديون "تخطت الكثير من الصعاب لتكون هنا هذه الليلة. سيلين، من الرائع أن نراكِ تغنين مجددا".

وأضاف ترودو أن ديون "شخصية كندية مميزة ذات موهبة رائعة".

وأدّت المغنية الكندية، الغائبة عن الحفلات منذ 2020، الجمعة أغنية "L'hymne a l'amour" (نشيد الحب) لإديت بياف، من الطبقة الأولى لبرج إيفل، خلال حفل افتتاح الأولمبياد، متحدية بذلك مرضها النادر الذي يمنعها من مواصلة مسيرتها الغنائية.

وكانت ديون البالغة 56 عاما، المتحدرة من مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، قد قدّمت عرضا في افتتاح الألعاب الأولمبية في أتلانتا سنة 1996.

وتعاني ديون من مرض نادر يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية لا علاج شاف له.

وقد دفعها ذلك إلى إلغاء عشرات الحفلات حول العالم خلال السنوات الأخيرة.

وترتبط المغنية بعلاقة خاصة مع فرنسا، حيث حققت نجومية كبيرة مع ألبومها "دو" (D'eux) سنة 1995، والذي تحمل أغنياته توقيع المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي جان جاك غولدمان.

وفي عام 1997، حظيت ديون بنجاح عالمي كبير بفضل أغنية "My Heart will go on" (ماي هارت ويل غو أون)، في إطار الموسيقى التصويرية لفيلم "تايتانيك" لجيمس كاميرون.