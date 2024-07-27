وكانت ديون البالغة 56 عاما، المتحدرة من مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، قد قدمت عرضا في افتتاح الألعاب الأولمبية في أتلانتا سنة 1996.

وتعاني سيلين ديون من مرض نادر يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية لا علاج شاف له.

وقد دفعها ذلك إلى إلغاء عشرات الحفلات حول العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة.