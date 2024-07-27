وشكّلت هذه الفقرة مفاجأة خلال الاحتفال الذي يستمر ثلاث ساعات و45 دقيقة ويقام للمرة الأولى خارج الملعب.

وتعد "غوجيرا" من أبرز فرق الميتال، وتمضي وقتها بين فرنسا والولايات المتحدة. وتنطلق الجولات العالمية للفرقة الرباعية الفرنسية من لوس أنجلوس.

ولا يأتي التعاون مع مارينا فيوتي من العدم، إذ أن الميتزو سوبرانو كانت، قبل بروزها في مجال الموسيقى الكلاسيكية، عضوا في فرق ميتال منها "سولميكر Soulmaker" و"لوست ليغاسي Lost Legacy".

ورغم الإجراءات الأمنية المكثفة والأمطار الغزيرة التي انهمرت، اصطف المشجعون على ضفتي نهر السين في باريس يوم الجمعة لمشاهدة حفل افتتاح الأولمبياد الذي انطلق بتصاعد عمود ضخم من الدخان بألوان علم فرنسا.

وزادت حمى الأولمبياد ببطء في العاصمة الفرنسية حيث اشتكى السكان من إغلاق الشوارع في قلب المدينة وأصحاب المحال التجارية والمطاعم بعدما تحولت العاصمة الفرنسية إلى ثكنة.

ويحمل أسطول من الزوارق آلاف الرياضيين والفنانين على طول نهر السين في عرض يستمر نحو أربع ساعات وقدمت ليدي غاغا فقرة غنائية وسيؤدي الراقصون عروضهم على أسطح المباني.

ونشرت السلطات نحو 45 ألف شرطي وآلاف الجنود في عملية أمنية ضخمة في باريس استعدادا لحفل الافتتاح وأغلقت المجال الجوي حول منطقة باريس الكبرى وتمركز القناصة على أعلى البنايات.

وانطلق الحفل بسيناريو تخيلي قبل العرض الباهر على النهر الذي يشير إلى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.

وظهر نجم كرة القدم الفرنسي الشهير زين الدين زيدان يركض في أنحاء باريس ليحمل الشعلة في مقطع فيديو مسجل مسبقا ويصل إلى المترو ومنه انتقلت الشعلة لنهر السين.

واستمتع المتفرجون برقصة كانكان الشهيرة أداها راقصات حانة "مولان روج" على ضفاف النهر.