وبحسب مراسلنا، فقد انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتمت عملية الإطفاء من خلال 12 سيارة إطفاء.

وقرر محافظ القاهرة إبراهيم صابر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين اللذين نشب فيهما الحريق والعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرها بالحادث.

وأسفرت جهود الحماية المدنية عن السيطرة على الحريق، فيما أجرت فرق من النيابة العامة والبحث الجنائي معاينة للمكان للوقوف على أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بعقار رقم 1 شارع الجوهري بحي الموسكي بوسط القاهرة والمكون من دور أرضى ودورين حوائط حاملة واسقف خشبية ويستخدم كمخازن ملابس.

وبحسب المعلومات، فقد بدأ الحريق بالدور الأرضي، حيث مخزن الملابس، وامتد لباقي العقار بالكامل ونتج عنه سقوط سقفي الدورين الأول والثاني على الدور الأرضي وجزء من الواجهة.

كما امتد الحريق الى العقار المجاور له الواقع في 4 شارع العسيلى، والمكون من 4 طوابق ويستخدم كمخزن للملابس.