وذلك ما كان، حيث نشر كوكوريا على حسابه بمنصة "إنستغرام"، الجمعة، صورة وعلق عليها بالقول إنه "يجب الوفاء بالوعود".

وتظهر الصورة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ذا شعر طويل مصبوغ بالأحمر، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية، التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين، الأحد.

ولعب ظهير برايتون السابق دورا مهما في مشوار "لاروخا" في البطولة، حيث شارك أساسيا في 6 من أصل 7 مباريات لمنتخب بلاده.

كما ساعد كوكوريا زميله ميكيل أويارزابال في تسجيل هدف الفوز على إنجلترا.