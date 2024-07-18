وقال في تدوينة على موقع إكس "تويتر سابقا": "في مثل هذا اليوم عام 1971 وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في 2 ديسمبر".

وأضاف "يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه".

وأوضح الشيخ محمد: "اليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى (يوم عهد الاتحاد)، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد".