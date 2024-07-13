وأظهرت مقاطع فيديو سياحا يعبرون الماء التي غطت أجزاءهم حتى الرقبة وهم يحملون حقائبهم على الأكتاف ليشقوا طريقهم إلى شاطئ في جزيرة كريت.

وذكرت تقارير محلية أنهم أجبروا على دخول المياه بعد أن حظر المسؤولون استخدام منصة عائمة تسهل عملية انتقالهم من السفينة إلى البر مباشرة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية فرضت وزارة الشحن حظرا على استخدام المنصات العائمة خوفا من السياسة المفرطة في الجزيرة.

وفي مايو، نزل المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اليونانية للتعبير عن غضبهم من الأعداد المتزايدة من السياح.

"الإفراط في السياحة"