وفي التفاصيل، تمكنت سلطات المطار من ضبط راكب مصري متجه إلي الكويت، حاول تهريب مليون و253 ألف جنيه، داخل وجبات شاورما.

وأفاد مصدر في مطار القاهرة لموقع "فيتو" بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 615 والمتجهة إلى الكويت.

واشتبهت سلطات المطار في راكب مصري يعمل بوظيفة حساسة، وأثناء تفتيش حقائبه عثرت سلطات المطار على مبلغ مالي قدره مليون و253 ألف جنيه، أخفاها داخل وجبات شاورما لتضليل رجال الأمن.

وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الركاب.