ونتيجة الازدحام والتسرع من قبل المتقدمين الذين حاولوا دخول الفندق، انهار أحد الأسوار الجانبية ما أدى لسقوط البعض.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المتقدمين يتدافعون عبر مدخل الفندق لإجراء المقابلات الشخصية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ودفع مقطع الفيديو حزب المؤتمر المعارض وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إلى تبادل الانتقادات اللاذعة بشأن قضية البطالة.

كما بدأ العديد من المستخدمين الآخرين في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالتساؤل عما إذا كان الفيديو دليلاً يوضح الواقع الفعلي للبطالة في البلاد.