وفور الإعلان عن الحادث تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة على متن الرحلة رقم SV792 والتي كانت متجهة من الرياض إلى مدينة بيشاور البكستانية.

وقد أظهر مقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" لحظطة إخلاء الطائرة وإنزال الركاب عبر زلاقات النجاة بأمان دون تسجيل أي اصابات.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لوحظ انبعاث دخان من أحد الإطارات.

وأضافت أنه قد تم إيقاف الطائرة على الفور وإنزال كافة الضيوف وطاقم الطائرة بسلام.

هذا وتخضع الطائرة حاليا للتقييم الفني من قبل المختصين للكشف عن أسباب الحريق.