واتخذ مغني الراب الثري قرارا جريئا جدا، حيث وضع 300 ألف دولار أميركي، رهانا على خسارة أبطال العالم أمام كندا.

ووفقا لموقع "أميركا توداي"، فإن دريك معرض لخسارة 300 ألف دولار، في حال خسارة كندا المتوقعة.

ولكن في حال تحقيق المفاجأة، وانتصار كندا على ليونيل ميسي ورفاقه، فأن دريك سيربح مبلغ 2.9 مليون دولار.

يذكر أن كندا خسرت في افتتاح البطولة، أمام الأرجنتين، بنتيجة 0-2، وها هي تلتقي مع "التانغو" مجددا في نصف النهائي.

وتقدر ثروة دريك بـ250 مليون دولار، وفقا لآخر أرقام في 2024.