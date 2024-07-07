ونقلت وسائل إعلام محلية عن منظمي السباق قولهم إن دريغه (25 عاما) متسابق فريق "كوب-ريبسول"، سقط في منحدر، وكانت اصاباته قاتلة.

وكتب الاتحاد الدولي للدراجات عبر منصة "إكس": "أصيب الاتحاد الدولي للدراجات بصدمة بعدما علم بوفاة الدراج المحترف أندريه دريج في سباق النمسا. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق".

وقال فريق "كوب ريبسول" في بيان صدر عبر موقعه على الإنترنت: "لقد شعرنا بالصدمة بسبب رحيل أندريه دريغه المأساوي، في يوم السبت 6 يوليو، وبعد حادث خطير للغاية أثناء نزوله خلال المرحلة الرابعة من جولة النمسا، فقد أندريه حياته في الحادث، أفكارنا وصلواتنا مع عائلة أندريه وأحبائه خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وقد تم إلغاء حفل منصة التتويج لمرحلة يوم السبت، وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المرحلة النهائية يوم الأحد ستقام أم لا.