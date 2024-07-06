وأظهرت المقاطع أشخاصا خارج أسوار المدارس وهم يحاولون بأصوات عالية تلقين الإجابات عن الأسئلة للطلاب في محافظة الدقهلية، شمال البلاد.

وقد أثارت هذه الفيدوهات الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حيث طالب العديد من رواد المنصات الإجتماعية بفتح تحقيق في الواقعة.

من جهة ثانية ربط آخرون مشاهد الغش الجماعي المنتشرة بفيلم "اللمبي" عندما قامت الفنانة عبلة كاملة بتقلين ابنها "اللمبي" الأجوبة عن طريق مكبر صوت من خارج أسوار المدرسة.

تعليق الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة، وذلك في إطار الفيديوهات المتداول حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات.

وأضافت أنه سيتم أيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة.