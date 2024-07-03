وقالت كاري ماكلور في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن تاون، الحائز جائزة أوسكار عن سيناريو الفيلم المذكور، توفي الإثنين "بسلام في منزله محاطاً بعائلته المحبة".

وأثبت تاون نفسه واحداً من الأسماء البارزة في موجة هوليوود الجديدة في السبعينيات، وعُرف أيضاً بكتابة الجزأين الأولين من سلسلة "ميشن إيمباسيبل".

ووضع تاون لمساته على الكثير من كلاسيكيات السينما، رغم عدم ظهور اسمه في شارة هذه الأعمال، ومن بين هذه الأفلام، "بوني أند كلايد" و"ذي غادفاذر".

كما عمل "كمستشار إبداعي" في بداية حياته المهنية في الستينيات.

أما بالنسبة لفيلم "ذي غادفاذر"، فقد حظي تاون بتحية على مسرح الأوسكار من فرانسيس فورد كوبولا، الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو.

وأشاد به المخرج على "المشهد الجميل جداً بين مارلون (براندو) وآل باتشينو في الحديقة".

ورفعت هذه الإشادة أسهم تاون بين الأسماء البارزة في موجة هوليوود الجديدة. وفي ذروة عطائه، رُشّح تاون لثلاث سنوات متتالية لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو في منتصف السبعينيات، وفاز بإحداها عن "تشايناتاون".

الفيلم من بطولة جاك نيكلسون في دور محقق خاص في ثلاثينات القرن العشرين، يكشف تحقيقه عن زوج غير مخلص خبايا عن عالم من الفساد في لوس أنجليس.

ويفضل حبكته المعقدة وحواراته العميقة والقاتمة في آن، وموضوعاته الجريئة، بات سيناريو "تشايناتاون" من السيناريوهات المهمّة في مدارس السينما، حتى لو اختار مخرجه رومان بولانسكي نهاية أكثر رعباً بكثير من تلك التي تصوّرها روبرت تاون في البداية.

وأخرج روبرت تاون أيضاً بعض الأفلام خلال حياته المهنية.

ككاتب سيناريو، تعاون مع توم كروز في فيلم "دايز أوف ثاندر" الذي صدر عام 1990. وجدد الثنائي هذا التعاون في أول جزأين من "ميشن إيمباسيبل".

عمل تاون أيضاً كمنتج استشاري في المسلسل التلفزيوني الشهير "ماد من".