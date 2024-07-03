وأمام الصحفيين ودع روته المكان واستقل درجاته الهوائية عابرا عشرات الحضور في الشارع.

وأدى رئيس المخابرات الهولندي السابق ديك شوف، الإثنين، اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد للحكومة اليمينية في البلاد.

وبعد نحو 223 يوما من فوز زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات التي أذهلت أوروبا والعالم، يتولى شوف المنصب خلفا لروته بعد 14 عاما في السلطة.

من المقرر أن يبدأ روته مهام منصبه الجديد في الأول من أكتوبر، عندما تنتهي فترة ولاية الأمين العام الحالي للناتو ينس ستولتنبرغ والتي استمرت 10 سنوات.