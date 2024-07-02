وقال بيان للشرطة التركية إن الحادث وقع في منطقة ساريير الواقعة في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول، في الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.

وأوضح بين الشرطة أنه أثناء التحقيق "تم التعرف على المشتبه به من قبل أشخاص آخرين في مكان الحادث.. وتبين أنه هدد الناس بالسكين وشتم الناس وأهانهم".

وكشف البيان أن المشتبه به البالغ 43 كان تحت تأثير الكحول.

وقد أظهر مقطع فيدو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة توقيف المشتبه به من طرف عناصر من الشرطة التركية.

وكان مستخدمو المنصات الاجتماعية قد تداولوا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر المتهم وهو يحمل في يده "سكينا" ويهدد سياحًا خليجيين أثناء جلوسهم على طاولة أحد المطاعم في تركيا.