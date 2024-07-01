وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فقد استقبلت مصر 7.069 مليون سائح منذ يناير بارتفاع طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي والذي وصفته الوزارة بأنه كان "عاما قياسيا شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر".

وأضاف أن الأمر "انعكس أيضا بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6,6 مليارات دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023".

وكشف البيان الذي لم يوضح أبرز جنسيات السائحين الوافدين إلى مصر، أن عدد "الليالي السياحية" في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا "تجاوز المستويات القياسية السابقة" بأكثر من 70 مليون ليلة، مقارنة مع 67.6 مليون ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023.

ويعد قطاع السياحة في مصر، والذي يضم مليوني مصري يعملون به، من أبرز مصادر النقد الأجنبي الذي يعاني حاليا نقصا شديدا، ما فاقم من أزمة مصر الاقتصادية.

وواجهت السياحة في مصر ضربات متتالية منذ مطلع 2011 وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر على حركة الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين.

وقد شهد عدد السائحين الوافدين في العام 2023 تعافيا واضحا بعد استقبال قرابة 15 مليون سائح وهو "أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر"، بحسب البيان.