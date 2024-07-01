وأعلنت مصادر في شركة "سبيس بايونير" أن صاروخ "تيانلونغ - 3" انفجر بعد إقلاعه بشكل غير مخطط له من مدينة غونغي في وسط الصين.

ووقع الحادث نتيجة لفشل هيكلي في الاتصال بين جسم الصاروخ ومنصة الاختبار، مما أدى إلى انفجار هائل دون وقوع إصابات بفضل الإجلاء المسبق للمنطقة.

ويأتي هذا الحادث قبل 3 أشهر من الرحلة الأولى المخطط لها للصاروخ، الذي يهدف إلى تقديم طريقة منخفضة التكلفة لنقل الحمولات إلى الفضاء.

وأظهرت لقطات فيديو من الحادث نشرتها وسائل الإعلام الرقمية الصينية "ذا بيبر" الصاروخ وهو يرتفع مباشرة في الهواء قبل أن يفقد قوته ويتحول أفقيا، ويسقط مرة أخرى على الأرض وينفجر ويتحول إلى ألسنة اللهب على تلال الغابات القريبة.

وأضافت مصادر صينية أن التحقيق الأولي في الرحلة غير المخطط لها، خلص إلى عدم وقوع إصابات.