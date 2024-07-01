وتجول إسلام مع مجموعة من المغامرين لمسافة 3 كيلومترات عبر حقل الحمم البركانية.. قبل النزول باستخدام مصعد كابل مفتوح إلى عمق 120 مترًا داخل البركان.

يوضح مدون السفر المصري إسلام شريف، في حديث مع برنامج "الصباح" على"سكاي نيوز عربية" أن شغفه بالسفر والسياحة يعود لأكثر من 20 سنة، وأن هذا العشق قاده إلى معرفة الظواهر الكونية التي تحدث على كوكب الأرض، من بينها بركان في آيسلند.