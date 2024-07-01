خاض مدون السفر المصري ومؤسس منصة "Nomads" لتجارب السفر، إسلام شريف، تجربة فريدة ومفعمة بالأدرينالين.. حيث نزل لبركان في آيسلندا بعمق 120 مترا لاستكشاف غرفة الحمم البركانية الضخمة بأمان.
وتجول إسلام مع مجموعة من المغامرين لمسافة 3 كيلومترات عبر حقل الحمم البركانية.. قبل النزول باستخدام مصعد كابل مفتوح إلى عمق 120 مترًا داخل البركان.
يوضح مدون السفر المصري إسلام شريف، في حديث مع برنامج "الصباح" على"سكاي نيوز عربية" أن شغفه بالسفر والسياحة يعود لأكثر من 20 سنة، وأن هذا العشق قاده إلى معرفة الظواهر الكونية التي تحدث على كوكب الأرض، من بينها بركان في آيسلند.
- المغامرات فرصة جميلة لاكتشاف الظواهر الكونية التي تحصل على كوكب الأرض ، لذا أخترت المغامر في اكتشاف هذا البركان.
- البركان لم ينشط منذ أكثر 3000 سنة بحسب الباحثين والعلماء، ولأن آيسلندا منطقة نشطة فإن العلماء يراقبون بشكل دائم حركة البراكين وإذا حصل أي تغيير يقومون بتنبيه السكان والسياح.
- مثل هذه الرحلات لاستكشافية يلزم المستكشف أن يكون على درجة من الللياقة البدنية للقيام بتجربة مثل التي قمت بها.
- أشجع الناس للقيام بالسفر باستكشاف مناطق طبيعية مثل هذه، لأن الكوكب الذي نعيش فيه مليئ بالظواهر الطبيعية لم يعرف عنها الكثير.
- أنصح الناس الذين يبحثون عن سياحة جديدة وغير تقليدية فيها نوع من المغامرة، أن يبحثوا عن هذه الأماكن التي بها مغامرات وألا يكون لديهم رعب لأن معظم المناطق مجهزة ومهيأة.
- تجربة سياحية مثل هذه تبدأ تكاليفها من 1800 يورو إلى 3000 يورو وحسب نوعية السفرية من الحجوزات.